Quattro condanne per  la fabbrica in Irpinia che ha provocato 33 decessi 

(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Insi favoleggiava anche di una piscina a disposizione di chi vi lavorava. E l'imprenditore Elio Graziano li rassicurava, i suoi operai: "C'è meno pericolo che nel bere un bicchiere d'acqua". Ma l'amianto, con le sue fibre sottili, ha sconvolto le vite di tutti. Non solo dei 330 lavoratori che in sei anni hanno scoibentato vagoni delle ferrovie dello Stato, almeno 360 l'anno, diventando vittime di una strage che sinora ha prodotto 33 decessi con documentata, per i pm di Avellino, relazione con il lavoro che svolgevano. Per gli operai le vittime sono 48. E c'è un intero rione, beffardamente denominato borgo Ferrovia, nella periferia di Avellino, dove il mesotelioma pleurico è di casa, come l'asbestosi, la fibrosi polmonare e il carcinoma polmonare. L'ex Isochimica, oggi spettro metallico in attesa di una bonifica, era una di quelle attività industriali ...

AGI - Agenzia Italia

Isochimica, ecco la sentenza. Condanna per quattro. Dieci anni di reclusione per Vincenzo Izzo, responsabile sicurezza della fabbrica di Pianorardine, Pasquale De Luca, anch'egli responsabile sicurezz ...
AGI - In fabbrica si favoleggiava anche di una piscina a disposizione di chi vi lavorava. E l'imprenditore Elio Graziano li rassicurava, i suoi operai: "C'è meno pericolo che nel bere un bicchiere d'a ...