Qualificazioni Mondiali 2022: vincono Messico e Usa, ok anche il Canada (Di venerdì 28 gennaio 2022) Poche sorprese nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, in cui sono andati in scena i match di Qualificazioni Mondiali 2022 valevoli per la nona giornata della zona CONCACAF. Successo in rimonta del Messico, che supera 2-1 la Giamaica grazie ai gol di Martin e Vega. Gli Stati Uniti, invece, battono di misura El Salvador grazie ad una rete di Robinson. Quarta vittoria di fila per il Canada, che resta in vetta e avvicina la qualificazione in Qatar. Un autogol di Maldonado ed una rete del talento David stendono l’Honduras. Infine, tre punti importanti per la Costa Rica, che si porta a -2 da Panama proprio grazie ad un successo ai danni di questi ultimi. Decide un gol di Bryan Ruiz, che entra nella ripresa e sigla il gol vittoria. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Poche sorprese nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, in cui sono andati in scena i match divalevoli per la nona giornata della zona CONCACAF. Successo in rimonta del, che supera 2-1 la Giamaica grazie ai gol di Martin e Vega. Gli Stati Uniti, invece, battono di misura El Salvador grazie ad una rete di Robinson. Quarta vittoria di fila per il, che resta in vetta e avvicina la qualificazione in Qatar. Un autogol di Maldonado ed una rete del talento David stendono l’Honduras. Infine, tre punti importanti per la Costa Rica, che si porta a -2 da Panama proprio grazie ad un successo ai danni di questi ultimi. Decide un gol di Bryan Ruiz, che entra nella ripresa e sigla il gol vittoria. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni Mondiali #Qatar2022: vincono #Messico e #Usa, ok anche il #Canada - MomentiCalcio : Qualificazioni sudamericane mondiali Qatar: vincono #Argentina e #Uruguay - CalcioPillole : Nei match valevoli per le Qualificazioni ai #Mondiali, raggruppamento Sudamerica, vincono #Uruguay e #Argentina, ri… - cmdotcom : Qualificazioni Mondiali: pareggio del #Brasile con due espulsi. Gol decisivi per #Suarez e #Lautaro, #Dybala in pan… - sportface2016 : Qualificazioni Mondiali #Qatar2022, gol di #Lautaro: tap-in vincente contro il #Cile di #Sanchez (VIDEO) -