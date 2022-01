Qualificazioni Mondiali 2022: sorridono Argentina e Uruguay, pari per il Brasile in Ecuador (Di venerdì 28 gennaio 2022) Argentina e Brasile sono scese in campo rispettivamente contro Cile ed Ecuador nelle Qualificazioni Mondiali Qatar 2022. L’Albiceleste guidata da Scaloni, assente in panchina, ha avuto in Lautaro Martinez l’uomo decisivo. Nonostante l’assenza di Messi, rimasto a parigi, la compagine posta al secondo posto in classifica, ha compiuto un passo in avanti per consolidare la propria qualificazione. Davanti all’Argentina il Brasile invece ha affrontato una vera e propria tempesta in quel di Quito contro un Ecuador rognoso e non facile da affrontare. Due reti, Casemiro per il Brasile e Torres per l’Ecuador, hanno deciso una partita conronata anche da un arbitraggio piuttosto impegnativo: il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022)sono scese in campo rispettivamente contro Cile ednelleQatar. L’Albiceleste guidata da Scaloni, assente in panchina, ha avuto in Lautaro Martinez l’uomo decisivo. Nonostante l’assenza di Messi, rimasto agi, la compagine posta al secondo posto in classifica, ha compiuto un passo in avanti per consolidare la propria qualificazione. Davanti all’ilinvece ha affrontato una vera e propria tempesta in quel di Quito contro unrognoso e non facile da affrontare. Due reti, Casemiro per ile Torres per l’, hanno deciso una partita conronata anche da un arbitraggio piuttosto impegnativo: il ...

Advertising

Inter : ??? | INTERNAZIONALI Notte di impegni internazionali per tre nerazzurri: Lautaro vince il 'derby' contro… - Cosi49Cosimo : RT @Inter: ??? | INTERNAZIONALI Notte di impegni internazionali per tre nerazzurri: Lautaro vince il 'derby' contro @Alexis_Sanchez, succe… - _internelcuore_ : RT @Inter: ??? | INTERNAZIONALI Notte di impegni internazionali per tre nerazzurri: Lautaro vince il 'derby' contro @Alexis_Sanchez, succe… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Qatar 2022, qualificazioni sudamericane: Uruguay batte Paraguay e ricomincia a sperare - tcm24com : Qualificazioni mondiali, successi per Canada, Usa e Messico #qualificazioni mondiali -