“Purtroppo è Vincenzo”. Il corpo del 38enne trovato così dai Vigili del Fuoco: era papà di 2 bimbe (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il corpo di Vincenzo Carrubba, di 38 anni, padre di due figli, è stato trovato dai Vigili del Fuoco. Aveva fatto perde le tracce di sé al mattino. La tragedia si è consumata ad Acate nel ragusano. Tanti i messaggi arrivati. Tra questi quelli del sindaco e del mondo politico. “Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri comunali e tutti i cittadini di Acate si associano al grave dolore che ha colpito la famiglia Carrubba-Salemi per la perdita del caro Vincenzo”. “Acate piange un figlio del nostro paese, educato, rispettoso e di una bontà d’animo eccezionale. Altruista, disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Un eccellente marito e un amorevole padre di due splendidi bambini. Che la terra ti sia lieve. Non ti dimenticheremo. Ciao ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) IldiCarrubba, di 38 anni, padre di due figli, è statodaidel. Aveva fatto perde le tracce di sé al mattino. La tragedia si è consumata ad Acate nel ragusano. Tanti i messaggi arrivati. Tra questi quelli del sindaco e del mondo politico. “Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri comunali e tutti i cittadini di Acate si associano al grave dolore che ha colpito la famiglia Carrubba-Salemi per la perdita del caro”. “Acate piange un figlio del nostro paese, educato, rispettoso e di una bontà d’animo eccezionale. Altruista, disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Un eccellente marito e un amorevole padre di due splendidi bambini. Che la terra ti sia lieve. Non ti dimenticheremo. Ciao ...

