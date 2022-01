Può la presidente del Senato stare al cellulare mentre presiede allo spoglio (da candidata)? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra le tante cose irrituali che stanno andando in scena in queste ore, nel corso dell’elezione del presidente della Repubblica, sicuramente ce n’è una che ha a che fare con il digitale e con il mondo delle comunicazioni di oggi. Vista l’impossibilità – resa palese da una circolare del presidente della Camera Raffaele Fico, precedente al primo scrutinio – di una lettura del contenuto integrale delle schede (ad esempio, il nome e il cognome di un candidato: è stato possibile leggere solo il cognome), il conteggio dei voti è stata una pratica molto complessa in questi giorni alla Camera. Di solito, infatti, per segnalare alcuni gruppi parlamentari, si usava la strategia di dare una precisa indicazione di voto sulla scheda. Oggi, c’è stato un effetto abbastanza paradossale di questa regola. La presidente del Senato Maria ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra le tante cose irrituali che stanno andando in scena in queste ore, nel corso dell’elezione deldella Repubblica, sicuramente ce n’è una che ha a che fare con il digitale e con il mondo delle comunicazioni di oggi. Vista l’impossibilità – resa palese da una circolare deldella Camera Raffaele Fico, precedente al primo scrutinio – di una lettura del contenuto integrale delle schede (ad esempio, il nome e il cognome di un candidato: è stato possibile leggere solo il cognome), il conteggio dei voti è stata una pratica molto complessa in questi giorni alla Camera. Di solito, infatti, per segnalare alcuni gruppi parlamentari, si usava la strategia di dare una precisa indicazione di voto sulla scheda. Oggi, c’è stato un effetto abbastanza paradossale di questa regola. LadelMaria ...

