PSG, pronto il super colpo a paramento zero dalla Premier League! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Paris Saint-Germain si prepara ad un’altra campagna acquisti fantasmagorica. Con Zidane in cima alla lista degli allenatori per sostituire Pochettino e Mbappe destinato a non rinnovare, Leonardo avrebbe puntato a Paul Pogba come obiettivo principale per la prossima estate. Pogba PSG UnitedCome riporta l’Equipe, il fuoriclasse francese è in scadenza e sembra non voler rinnovare col Manchester United. Se si concretizzasse, sarebbe un altro grande colpo a parametro zero per i parigini, dopo Leo Messi, Sergio Ramos e Gigio Donnarumma. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Paris Saint-Germain si prepara ad un’altra campagna acquisti fantasmagorica. Con Zidane in cima alla lista degli allenatori per sostituire Pochettino e Mbappe destinato a non rinnovare, Leonardo avrebbe puntato a Paul Pogba come obiettivo principale per la prossima estate. Pogba PSG UnitedCome riporta l’Equipe, il fuoriclasse francese è in scadenza e sembra non voler rinnovare col Manchester United. Se si concretizzasse, sarebbe un altro grandea parametroper i parigini, dopo Leo Messi, Sergio Ramos e Gigio Donnarumma. Francesco Scanu

Advertising

depresivemood20 : Al PSG pronto - Ftbnews24 : Keylor Navas, pronto l’addio in estate: la Serie A bussa alla porta del PSG ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Keylor Navas, pronto l’addio in estate: la Serie A bussa alla… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Keylor Navas, pronto l’addio in… - eImudo : @elrossoner Più Barcellona e PSG, ma guarda visto i precedenti di quando si rimangiò la parola con la Roma per una… -