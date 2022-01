Programmi TV di stasera, venerdì 28 gennaio 2022. L’Eredità Speciale Sanremo sfida il GF Vip. Bortone e Spollon ‘professori’ d’eccezione (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Eredità Rai1, ore 21.25: L’Eredità – Serata Sanremo Game Show. Prima serata per “L’Eredità”, che in occasione della 72^ edizione del Festival di Sanremo sarà eccezionalmente in onda in prime time. Sette campioni delle passate edizioni si sfideranno in un’imperdibile serata che avrà come fil rouge la più importante manifestazione musicale italiana. Al timone il padrone di casa Flavio Insinna, che aprirà la puntata con al fianco Mara Venier, protagonista della domenica pomeriggio della rete ammiraglia. Professori d’eccezione della serata: la conduttrice di “Oggi è un altro giorno, Serena Bortone e Pierpaolo Spollon, tra i protagonisti della fiction di successo DOC. A rendere imprevedibile l’atmosfera ci penserà Nino Frassica con le sue divertenti incursioni e non ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Eredità Rai1, ore 21.25:– SerataGame Show. Prima serata per “”, che in occasione della 72^ edizione del Festival disarà eccezionalmente in onda in prime time. Sette campioni delle passate edizioni si sfideranno in un’imperdibile serata che avrà come fil rouge la più importante manifestazione musicale italiana. Al timone il padrone di casa Flavio Insinna, che aprirà la puntata con al fianco Mara Venier, protagonista della domenica pomeriggio della rete ammiraglia. Professoridella serata: la conduttrice di “Oggi è un altro giorno, Serenae Pierpaolo, tra i protagonisti della fiction di successo DOC. A rendere imprevedibile l’atmosfera ci penserà Nino Frassica con le sue divertenti incursioni e non ...

sandrobargagna : I programmi di stasera su - Unf_Tweet : - AnnaMancini81 : Stasera in tv venerdì 28 gennaio 2022, I programmi in onda - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 27 Gennaio 2022 - museoautotorino : ??Stasera @chesucc3de? Ore 20:20 su @RaiTre con #GeppiCucciari. Ospite Davide Lorenzone, conservatore del #MAUTO, pe… -