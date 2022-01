“Profilo storico della scuola italiana dalla Legge Casati alla Riforma Gentile” (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ questo il titolo dell’incontro pubblico programmato per venerdi 28 gennaio alle ore 17.45 presso la Biblioteca Gianandrea Gavazzeni di Bergamo, città Alta, in via Rocca, 5. L’autore, Michele D’Elia, già dirigente scolastico oltre che docente di Storia, dialogherà con il giornalista Sergio Rizza. Aspetti umani della Grande Guerra tra Italiani e Austriaci, Lo Statuto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ questo il titolo dell’incontro pubblico programmato per venerdi 28 gennaio alle ore 17.45 presso la Biblioteca Gianandrea Gavazzeni di Bergamo, città Alta, in via Rocca, 5. L’autore, Michele D’Elia, già dirigente scolastico oltre che docente di Storia, dialogherà con il giornalista Sergio Rizza. Aspetti umaniGrande Guerra tra Italiani e Austriaci, Lo Statuto L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Quirinale, il centrosinistra ragiona su Andrea Riccardi come 'profilo di presidente ideale'. Chi è lo storico, ex m… - RClausura : Condivisione Storico-Musicale-Poetica-Commemorativa dal profilo di Raffaella Sutter: Ricorrenze: 27 gennaio, data d… - bertagiu : @PieroSansonetti Che analisi accurata, sia sotto un profilo storico che politico, della figura di Berlusconi e dell… - GuideMeRight : RT @unsardoingiro: Uno dei murales reliquiari da @tellas__ nel piccolo borgo di #Aggius in Gallura che fa parte del percorso di arte contem… - unsardoingiro : Uno dei murales reliquiari da @tellas__ nel piccolo borgo di #Aggius in Gallura che fa parte del percorso di arte c… -