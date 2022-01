Processo pesticidi | si ritira l' ultimo dei 1 376 querelanti

MarcoAcri4 : RT @greenMe_it: Processo sui pesticidi sulle mele in Alto Adige: rimane un solo querelante contro Karl Bär - greenMe_it : Processo sui pesticidi sulle mele in Alto Adige: rimane un solo querelante contro Karl Bär -

Ultime Notizie dalla rete : Processo pesticidi

ANSA Nuova Europa

E' stata ritirata anche l'ultima delle 1.376 querele contro Karl Bär, il parlamentare tedesco verde imputato a Bolzano in unsui. Nel 2017 l'assessore all'agricoltura Arnold Schuler e un grande numero di agricoltori altoatesini avevano querelato per diffamazione Bär, che all'epoca era un esponente dell'......all'agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano e da 1376 agricoltori altoatesini per aver denunciato l'uso deisulle mele. Dopo il ritiro di quasi tutti gli agricoltori, ila ...E' stata ritirata anche l'ultima delle 1.376 querele contro Karl Bär, il parlamentare tedesco verde imputato a Bolzano in un processo sui pesticidi. (ANSA) ...Venerdì 28 gennaio si svolgerà l'ultimo processo contro l'attività anti-pesticidi Karl Bär. Di 1367 è rimasto un solo querelante ...