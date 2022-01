Probabili formazioni Venezia-Napoli: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Venezia-Napoli, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice del Penzo. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sportface.it vi terrà coompagnia con aggiornamenti in tempo reale. Venezia – Potrebbe debuttare dal 1? Luis Nani. Con lui in attacco spazio anche ad Henry e Okereke. Napoli – Osimhen parte titolare. Insigne, Zielinski ed Elmas dietro di lui. Ruiz e Lobotka pronti dal 1? a centrocampo. Le Probabili formazioni Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice del Penzo. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sportface.it vi terrà coompagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Potrebbe debuttare dal 1? Luis Nani. Con lui in attacco spazio anche ad Henry e Okereke.– Osimhen parte titolare. Insigne, Zielinski ed Elmas dietro di lui. Ruiz e Lobotka pronti dal 1? a centrocampo. Le(4-3-3): Romero; Ebuehi, ...

Advertising

passioneasr : Ho aspettato fino a mezzanotte per vedere Paraguay - Uruguay e leggo ora che Viña non parte titolare anche se tutti… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #CHIARG #Chile #Argentina la Roja rischia grosso. Probabili formazioni,… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #PARURU #Paraguay #Uruguay prima senza Tabarez per la Celeste. Probabili… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #ECUBRA #Ecuador #Brazil verdeoro già in Qatar, Tricolor quasi. Probabil… - blab_live : Belgio #JupilerLeague, #CLUUSG @ClubBrugge @UnionStGilloise punti pesanti per lo scudetto! Probabili formazioni,… -