Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Atalanta- Molti indisponibili per Gasperini, che dovrebbe ritrovare Zapata dal 1?. Subito in campo il nuovo acquisto Jeremie Boga. Cagliari – Squalificato Joao Pedro, ad affiancare Pavoletti dovrebbe essere Gaston Pereiro; emergenza in difesa. Le Probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.- Molti indisponibili per Gasperini, che dovrebbe ritrovare Zapata dal 1?. Subito in campo il nuovo acquisto Jeremie Boga.– Squalificato Joao Pedro, ad affiancare Pavoletti dovrebbe essere Gaston Pereiro; emergenza in difesa. Le(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, ...

Advertising

passioneasr : Ho aspettato fino a mezzanotte per vedere Paraguay - Uruguay e leggo ora che Viña non parte titolare anche se tutti… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #CHIARG #Chile #Argentina la Roja rischia grosso. Probabili formazioni,… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #PARURU #Paraguay #Uruguay prima senza Tabarez per la Celeste. Probabili… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #ECUBRA #Ecuador #Brazil verdeoro già in Qatar, Tricolor quasi. Probabil… - blab_live : Belgio #JupilerLeague, #CLUUSG @ClubBrugge @UnionStGilloise punti pesanti per lo scudetto! Probabili formazioni,… -