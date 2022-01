Prix d’Amerique 2022, il forfait di Face Time Bourbon rimescola le carte (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano poco più di due giorni alla manifestazione che tutti i grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo, il Prix d’Amerique 2022, che si correrà domenica 30 gennaio, alle ore 16.20. Si tratta dell’edizione numero 101, dato che la prima manifestazione risale al 1920, ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), sulla pista nera più importante del globo, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito del trotto mondiale. I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per i 405.000 euro destinati al vincitore. Stiamo parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio. Dopo il forfait del ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano poco più di due giorni alla manifestazione che tutti i grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo, il, che si correrà domenica 30 gennaio, alle ore 16.20. Si tratta dell’edizione numero 101, dato che la prima manifestazione risale al 1920, ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), sulla pista nera più importante del globo, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito del trotto mondiale. I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per i 405.000 euro destinati al vincitore. Stiamo parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio. Dopo ildel ...

