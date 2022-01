Prima giornata di vaccini nelle scuole al?De Sanctis somministrate 150 dosi (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Monica De Santis Sono stati 150 i vaccini somministrati nella giornata di ieri al Liceo Francesco?De Sactis di Salerno, per la seconda giornata della campagna vaccinale all’interno delle scuole, iniziata lo scorso fine settimana al Liceo Severi. 150 ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 18 anni hanno, così, ricevuto ieri mattina, la loro dose di vaccino. Principalmente sono state somministrate terze dosi, ma ci sono stati anche alunni che hanno ricevuto la seconda e qualcuno la Prima dose del vaccino Phitez.?L’iniziativa è stata organizzata dall’Asl e dal Comune di?Salerno, dopo le sollecitazioni di alcuni dirigenti scolastici che chiedevano di diventare Hub per un giorno dando così la possibilità ai loro studenti di saltare le lunghe code e le liste di prenotazione ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Monica De Santis Sono stati 150 isomministrati nelladi ieri al Liceo Francesco?De Sactis di Salerno, per la secondadella campagna vaccinale all’interno delle, iniziata lo scorso fine settimana al Liceo Severi. 150 ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 18 anni hanno, così, ricevuto ieri mattina, la loro dose di vaccino. Principalmente sono stateterze, ma ci sono stati anche alunni che hanno ricevuto la seconda e qualcuno ladose del vaccino Phitez.?L’iniziativa è stata organizzata dall’Asl e dal Comune di?Salerno, dopo le sollecitazioni di alcuni dirigenti scolastici che chiedevano di diventare Hub per un giorno dando così la possibilità ai loro studenti di saltare le lunghe code e le liste di prenotazione ...

