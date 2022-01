Previsioni economiche per il FVG nel 2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel 2020, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, il Pil in volume del FVG ha registrato la riduzione più contenuta fra tutte le regioni italiane: -7,5% rispetto all’anno precedente. Il Nord Est (-9,2%) e l’Italia (-8,9%) hanno mostrato una flessione ben più marcata (dopo aver segnato nel 2019 una crescita inferiore a quella del FVG). Dopo il rimbalzo registrato nel 2021, +6,6%, l’economia regionale dovrebbe continuare ad aumentare, secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia, del 3,8% nel 2022, del 2,8% nel 2023, dell’1,9% nel 2024. Lo scenario esposto è basato sulle ipotesi che i nuovi contagi della pandemia raggiungano il picco nel primo trimestre dell’anno in corso, che le condizioni monetarie e finanziarie rimangano favorevoli, e che prosegua la ripresa del commercio mondiale, e di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel 2020, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, il Pil in volume del FVG ha registrato la riduzione più contenuta fra tutte le regioni italiane: -7,5% rispetto all’anno precedente. Il Nord Est (-9,2%) e l’Italia (-8,9%) hanno mostrato una flessione ben più marcata (dopo aver segnato nel 2019 una crescita inferiore a quella del FVG). Dopo il rimbalzo registrato nel 2021, +6,6%, l’economia regionale dovrebbe continuare ad aumentare, secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia, del 3,8% nel, del 2,8% nel 2023, dell’1,9% nel 2024. Lo scenario esposto è basato sulle ipotesi che i nuovi contagi della pandemia raggiungano il picco nel primo trimestre dell’anno in corso, che le condizioni monetarie e finanziarie rimangano favorevoli, e che prosegua la ripresa del commercio mondiale, e di ...

