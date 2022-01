Presidente della Repubblica | Salvini tratta su una donna al Colle

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - mazzola_angelo : RT @matteorenzi: Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una deriva sen… - federicopater : @matteorenzi Però abbiamo avuto Presidente della Repubblica il creatore di Gladio... -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della

21.09 Colle,fumata nera.336 voti a Mattarella Come ampiamente annunciato fumata nera anche nel sesto scrutinio per l'elezione delRepubblica. 445 gli astenuti e 106 schede bianche. Mattarella ottiene 336 preferenze. Giovedì le schede in favore del capo dello Stato uscente erano state 166, mentre questa mattina, ...ROMA. Quinto giorno di votazioni per eleggere ilRepubblica. Siamo alla sesta chiama per i 1.009 grandi elettori: al nuovo capo dello Stato serve la maggioranza più uno dei voti, cioè 505. Continua la serie di incontri e telefonate ...ROMA (ITALPRESS) – Fumata nera anche alla sesta votazione per ilnuovo presidente della Repubblica. Gli astenuti sono stati 444, le schede bianche 106. Il capo dello Stato Sergio Mattarella è il più ...L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato nuove FAQ relativamente alle modifiche introdotte al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi con specifico riferimento alla cessione del credito ...