Presidente della Repubblica | oggi due votazioni | diretta dalle 11 Lite su Casellati

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - CarloVerdelli : Aveva disperante ragione Primo Levi: “La peste si è spenta ma l’infezione serpeggia”. Appena picchiato in Italia un… - kalepolis85 : @marcobraco Direi che è perfetta. Ti ricordo che deve fare il presidente della Repubblica ITALIANA. Non avrà le ref… - szampa56 : Riassumendo, i leader del #centrodestra non hanno capito che dovrebbero concorrere a eleggere il nuovo presidente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della

Mentre Patrizia Prestipino , deputata romana del Partito Democratico , si trovava fuori per lavoro, prima alla Camera per la votazione giornaliera per ilRepubblica e poi ad una celebrazione per la Giornatamemoria, i ladri hanno svaligiato la sua abitazione nella Capitale, in zona Mostacciano . "Io non so se questi maledetti ...Nella sua telefonata alucraino Volodymyr Zelensky, l'inquilinoCasa Bianca ha detto che esiste una 'chiara possibilita' che i russi invadano l'Ucraina a febbraio . L'amministrazione ...E ha provato allora quello che dai media è sembrato un tutt’altro che ortodosso giro di consultazioni sul suo futuro, quasi come fosse un anticipo rispetto al proprio potenziale ruolo di presidente ...1' di lettura 28/01/2022 - "Accogliamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Ursula Grohmann, professoressa del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Perugia e del Dip ...