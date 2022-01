Presidente della Repubblica, la quinta votazione per il Quirinale: la diretta (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’elezione del Presidente della Repubblica entra nel suo quinto giorno: i leader continuano le trattative Leggi su corriere (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’elezione delentra nel suo quinto giorno: i leader continuano le trattative

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - CarloVerdelli : Aveva disperante ragione Primo Levi: “La peste si è spenta ma l’infezione serpeggia”. Appena picchiato in Italia un… - bavipi : @fabripep @antonellocapor2 Decisamente, uno come te, per affinità, se la merita come presidente della Repubblica! - All_New39rosmad : Mai avrei pensato di tifare per Pierferdi come presidente della repubblica. Stiamo rovistando veramente nella fecci… -