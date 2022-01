Presidente della Repubblica: il quinto giorno di voto. IN AGGIORNAMENTO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il vertice di centrodestra terminato a notte fonda ha anticipato un’altra fumata nera oggi, quinto giorno di seduta per l’elezione del Presidente della Repubblica. La coalizione ha fatto il nome della Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. La diretta minuto per minuto. 8.30 – Enrico Letta: “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi” “Mi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il vertice di centrodestra terminato a notte fonda ha anticipato un’altra fumata nera oggi,di seduta per l’elezione del. La coalizione ha fatto il nomedel Senato Maria Elisabetta Casellati. La diretta minuto per minuto. 8.30 – Enrico Letta: “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi” “Mi L'articolo proviene da Inews24.it.

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - CarloVerdelli : Aveva disperante ragione Primo Levi: “La peste si è spenta ma l’infezione serpeggia”. Appena picchiato in Italia un… - maury2762 : RT @Moonlightshad1: #Casellati è inadeguata solo per la sua dichiarazione di fedeltà a berlusconi. Tutto il resto è contorno. Fu lei stessa… - dipietra_ntonio : RT @ricpuglisi: Articolo 83 della Costituzione materiale 'Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi… -