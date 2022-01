Presidente della Repubblica: fumata nera anche stamattina. Sesta votazione alle 17 IN AGGIORNAMENTO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il vertice di centrodestra terminato a notte fonda ha anticipato un’altra fumata nera oggi, quinto giorno di seduta per l’elezione del Presidente della Repubblica. La coalizione ha fatto il nome della Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il quorum oggi è 505 voti. In mattinata si è deciso di procedere con due votazioni al giorno. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il vertice di centrodestra terminato a notte fonda ha anticipato un’altraoggi, quinto giorno di seduta per l’elezione del. La coalizione ha fatto il nomedel Senato Maria Elisabetta Casellati. Il quorum oggi è 505 voti. In mattinata si è deciso di procedere con due votazioni al giorno. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - sam_samu24 : RT @AlRobecchi: Bene, con l’abominio del presidente del Senato che controlla durante lo spoglio le schede col suo nome, direi che abbiamo v… - DomaniGiornale : ?? Domani il Pd proporrà quattro nomi ad alleati e centrodestra. Sono Casini, Amato, Draghi e Belloni. Lo hanno dett… -