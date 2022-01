Positivo al Covid, ma torna da Roma in treno. Giovane denunciato dalla Polfer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Perugia, 28 gennaio 2022 - Ormai è quasi un classico: persone contagiate che se ne vanno in giro infischiandosene degli altri. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno così denunciato un Giovane che,... Leggi su lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Perugia, 28 gennaio 2022 - Ormai è quasi un classico: persone contagiate che se ne vanno in giro infischiandosene degli altri. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno cosìunche,...

Advertising

juventusfc : Covid-19, positivo Mattia Perin ? - Agenzia_Ansa : La polizia chiude un albergo 'no vax', gli ospiti erano senza Green pass. Blitz ad Abano Terme, il padre del titola… - Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - CeruttiAnna : RT @Eurosport_IT: ?? Il prossimo 3 Giugno compirà 36 anni ?? É stato 5 mesi senza giocare ?? Positivo al Covid lo scorso fine Dicembre 2021… - forti_r : 'Se arrivi in ospedale positivo, il Covid ti sembrerà una spa rispetto a quello che ti farò io' Vania Zavater, infe… -