Ponte di Ariccia: sventati due suicidi nel giro di poche dai volontari dell'Alteya Onlus (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tristemente noto per l'elevato tasso di suicidi, il Ponte di Ariccia questa volta è stato protagonista di due episodi a lieto fine, accaduti a poco distanza l'uno dall'altro. I fatti si sono verificati ieri, 27 gennaio e hanno visto l'attiva partecipazione di due volontari dell'Alteya Onlus. Leggi anche: Non c'è pace sul Ponte di Ariccia, dopo il suicidio del 14enne ci prova un'altra donna: «Ho perso il lavoro, mi butto» Duplice suicidio sul Ponte di Ariccia, i volontari salvano due vite Una fatalità che si è rivelata preziosa quella che ieri ha visto protagonisti due volontari della cooperativa Alteya in quel momento casualmente in transito sul ...

