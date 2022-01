Polonia: una donna muore per la legge anti-aborto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è verificato ieri l’ennesimo dramma in Polonia: una donna di 37 anni è morta a causa della legge anti-aborto. La protagonista della vicenda, ricoverata dallo scorso 21 dicembre, portava in grembo due feti morti. Inutile la rimozione dei feti a qualche giorno dalla loro morte, le condizioni di salute della donna erano già insanabili. Senza legge sull’aborto non c’è vita per le donne Non è la prima volta che una donna in Polonia muore a causa della legge anti-aborto, lo scorso settembre, tale legge aveva mietuto un’altra vittima, di soli trent’anni. La legge anti-aborto è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è verificato ieri l’ennesimo dramma in: unadi 37 anni è morta a causa della. La protagonista della vicenda, ricoverata dallo scorso 21 dicembre, portava in grembo due feti morti. Inutile la rimozione dei feti a qualche giorno dalla loro morte, le condizioni di salute dellaerano già insanabili. Senzasull’non c’è vita per le donne Non è la prima volta che unaina causa della, lo scorso settembre, taleaveva mietuto un’altra vittima, di soli trent’anni. Laè ...

