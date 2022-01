Polonia: muore per legge anti - aborto, si riaccendono le proteste (Di venerdì 28 gennaio 2022) A un anno dall'entrata in vigore della restrittiva legge contro l'aborto in Polonia, un'altra donna è rimasta vittima del diritto negato, riaccendendo le proteste nel Paese. Lo riferisce il Guardian ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) A un anno dall'entrata in vigore della restrittivacontro l'in, un'altra donna è rimasta vittima del diritto negato, riaccendendo lenel Paese. Lo riferisce il Guardian ...

Advertising

UnioneSarda : Muore a 37 anni per la legge anti-aborto, si riaccendono le proteste in #Polonia - _ShibaLover_ : @marioadinolfi - teletext_ch_it : In Polonia muore altra donna incinta - silviamatvent : RT @lorenzoleoniho1: Polonia, un’altra donna muore per la legge anti-aborto: portava in grembo due feti morti - lorenzoleoniho1 : Polonia, un’altra donna muore per la legge anti-aborto: portava in grembo due feti morti -