Politico e Prete rischiano il carcere per avere citato la Bibbia | Un rischio anche per noi? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono tempi duri per la fede cristiana, e i casi di persecuzione che emergono dalle ultime cronache sono sconcertanti. Si tratta di due vicende passate alle cronache, che mostrano purtroppo una realtà che mai avremmo immaginato. Entrambe mostrano il rischio che si sarebbe percorso con il Ddl Zan, peraltro ancora mai del tutto scongiurato. Il primo L'articolo Politico e Prete rischiano il carcere per avere citato la Bibbia Un rischio anche per noi? proviene da La Luce di Maria.

