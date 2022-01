Pnrr, parità di genere e lotta alle diseguaglianze, sabato 27 il webinar promosso da Polimina (Di venerdì 28 gennaio 2022) parità di genere , diversità e linguaggio per una strategia politica di investimenti e dibattito nel sociale: ecco il tema dell’incontro on line promosso da Polimina (Scuola di politica Milano e Napoli) e sabato delle Idee che si svolgerà domani, sabato 22 gennaio, sulla piattaforma Zoom a partire dalle ore 10 (è possibile iscriversi qui). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube del sabato delle Idee. Qui il programma. Maggiori informazioni sulla Scuola di politica PolìMiNa disponibili sul sito. parità di genere e la lotta alle diseguaglianze costituiscono obiettivi dichiarati del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella fase ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022)di, diversità e linguaggio per una strategia politica di investimenti e dibattito nel sociale: ecco il tema dell’incontro on lineda(Scuola di politica Milano e Napoli) edelle Idee che si svolgerà domani,22 gennaio, sulla piattaforma Zoom a partire dore 10 (è possibile iscriversi qui). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube deldelle Idee. Qui il programma. Maggiori informazioni sulla Scuola di politica PolìMiNa disponibili sul sito.die lacostituiscono obiettivi dichiarati del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella fase ...

Advertising

Diritto24 : Parità di genere e coinvolgimento delle persone con disabilità negli appalti pubblici e nei progetti del PNRR - kastalrogo : ...i MLD del PNRR per la salute? sono una frazione di quelli che questo governo ruffiano riserva alla 'parità di genere' ?? #nonelarena - Bandito116 : RT @itsmeback_: Vedere Rizzo che straccia il PNRR in faccia a Letta non ha prezzo, mentre gli ricorda che nel piano, la sanità viene persin… - FLEPAR__ : RT @cigna69: @La27ora E le azioni del PNRR cosa fanno per risolvere il divario? L’Europa é precisa. Non credo che ce la possiamo cavare con… - italiaPROGRESS : RT @cigna69: @La27ora E le azioni del PNRR cosa fanno per risolvere il divario? L’Europa é precisa. Non credo che ce la possiamo cavare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr parità CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE/ Opportunità o mero adempimento burocratico? La misura è anche promossa dal Pnrr che, nella missione 5, "Inclusione e coesione", tra le ... la terza relativa all'introduzione della certificazione di parità di genere. RIFORMA PENSIONI/ I paradigmi ...

Startup italiane, gambe fragili: il ruolo della donna può fare la differenza ... al PNRR che prevede fondi per lo sviluppo delle startup e all'utilizzo diffuso dei nuovi modelli ...donna " un network coeso di oltre 60 associazioni per rappresentare le istanze sulla parità di genere ...

Pnrr, parità di genere e lotta alle diseguaglianze, sabato 27 il webinar promosso da Polimina - Ildenaro.it Il Denaro La misura è anche promossa dalche, nella missione 5, "Inclusione e coesione", tra le ... la terza relativa all'introduzione della certificazione didi genere. RIFORMA PENSIONI/ I paradigmi ...... alche prevede fondi per lo sviluppo delle startup e all'utilizzo diffuso dei nuovi modelli ...donna " un network coeso di oltre 60 associazioni per rappresentare le istanze sulladi genere ...