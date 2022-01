Pirelli celebra i 150 anni

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Che tratto originale, ti pare? Guarda quella P…sembra elastica, di gomma”: sono le parole che hanno dato il via allezioni dei 150di, con la regia del Piccolo Teatro di Milano, dove un racconto teatrale ha riunito testimonianze, voci e immagini per rappresentare una storia di industria, cultura, costume, tecnologia e passione, iniziata il 28 gennaio 1872. A ripercorrere i momenti più significativi sono stati Ferruccio De Bortoli, Stefano Domenicali, Paolo Mieli, Renzo Piano, Ferruccio Resta e Annamaria Testa, a fianco del Vice Presidente Esecutivo e Ceo, Marco Tronchetti Provera, e di Alberto, testimone del legame fra la famiglia e l’azienda. L’evento, condotto da Ilaria D’Amico, ha raccontato un percorso che attraversa tre secoli vissuti danel segno di ciò che ...

MISE_GOV : Il #28gennaio 1872 nasceva a #Milano @Pirelli, divenuta una eccellenza italiana nel settore automobilistico.

Luoghi più accoglienti con persone che lavorano con passione e un'industria 4.0 fatta di simulatori, intelligenza artificiale e robot come il MIRS inventato dalla stessa. Insomma, oggi 18 ...... digital e social mediai 150 anni die reinterpreta in chiave attuale lo storico payoff "Power is nothing without control" invitando a riflettere, con un racconto visionario e ...(Teleborsa) - Pirelli, leader italiana degli pneumatici, compie 150 anni e lo fa con una celebrazione speciale presso il Piccolo Teatro di Milano, dove un racconto teatrale ha riunito testimonianze,..Un countdown mondiale, uno spettacolo teatrale, uno spot, una graphic novel, una moneta, un francobollo, un numero speciale della rivista World, un sito tridimensionale che sfrutta le più recenti inno ...