Pirelli celebra i 150 anni di storia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Cresce rapidamente in tutto il mondo e realizza oggetti d'uso quotidiano (dalle cuffie ai giocattoli fino agli impermeabili) e coperture per carri e bici in risposta alle prime forme della nuova ...

Advertising

MISE_GOV : Il #28gennaio 1872 nasceva a #Milano @Pirelli, divenuta una eccellenza italiana nel settore automobilistico. Un… - emmedimeccanica : @Pirelli celebra oggi i suoi #150anni. Il marchio, conosciuto in tutto il mondo, porta in dote tre secoli di storia… - vivereitalia : Pirelli celebra i 150 anni. Una storia di industria, cultura e passione - LaNotifica : Pirelli celebra i 150 anni. Una storia di industria, cultura e passione - Tele_Nicosia : Pirelli celebra i 150 anni. Una storia di industria, cultura e passione -

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli celebra

Una nuova campagna pubblicitaria da oggi trasmessa in prima serata sulle principali emittenti televisive e lanciata su stampa, digital e social mediai 150 anni die reinterpreta in ...i suoi 150 al Piccolo Teatro di Milano, dove un racconto teatrale ha riunito testimonianze, voci e immagini per rappresentare una storia di industria, cultura, costume, tecnologia e ...“Che tratto originale, ti pare? Guarda quella P…sembra elastica, di gomma”. Sono le parole che hanno dato il via alle celebrazioni dei 150 anni di Pirelli, con la regia del Piccolo Teatro di Milano, d ...Il 28 gennaio 2022 Pirelli festeggia i suoi 150 anni di impresa, iniziata nel 1872, con un evento al Piccolo Teatro di Milano, condotto da Ilaria D’Amico e a cui hanno preso parte molti ospiti, tra cu ...