Pietro Pellegri, il calcio una questione di famiglia: nel suo mondo tra tatuaggi, musica e Vika (Di venerdì 28 gennaio 2022) Voglia di rivincita e di grande occasione: Pietro Pellegri a Torino ritrova Juric, il tecnico con cui era sbocciato a 16 anni. Oggi ne ha 21 ed è pronto a rimettersi in gioco dopo le esperienze poco ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Voglia di rivincita e di grande occasione:a Torino ritrova Juric, il tecnico con cui era sbocciato a 16 anni. Oggi ne ha 21 ed è pronto a rimettersi in gioco dopo le esperienze poco ...

Advertising

acmilan : Official Statement: Pietro Pellegri ? - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver definito con l'AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro #Pellegri. - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - Gazzetta_it : Pietro Pellegri, il calcio una questione di famiglia: nel suo mondo tra tatuaggi, musica e Vika - qELzlikkLE : RT @acmilan: Official Statement: Pietro Pellegri ? -