Piazza Affari | UniCredit limita il passivo dopo i conti

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le borse europee hanno chiuso una settimana particolarmente ricca di eventi all’insegna della prudenza in attesa di sviluppi dal fronte sanitario e da quello geopolitico. Per quanto riguarda le questioni domestiche, in attesa del nuovo Presidente della Repubblica, il Ministero dell’Economia ha collocato Btp a 5 e 10 anni e Ccteu 2029. Il cinque anni ha registrato un rendimento in aumento di 31 centesimi allo 0,5% mentre nel caso del decennale il dato è salito di 36 centesimi all’1,39%. Il Ccteu ha invece spuntato un rendimento lordo dello 0,08%, +6 centesimi sull’asta precedente. Sempre in tema di titoli di Stato, lo spread Btp-Bund ha fatto segnare un calo dell’1,4% a 136 punti base. A Milano, il Ftse Mib ha chiuso la settimana a 26.565,41 punti, -1,18% rispetto al dato precedente. Nonostante il +1,5% del greggio a 89,5 dollari al barile, tra le performance peggiori ...

Stime rispettate a. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con un leggero ribasso che si è poi consolidato nelle fasi successive. A causa delle vendite, il paniere di riferimento di...perde l'1,18%, per fermarsi a 26.565 punti base; Francoforte - 1,31%; Parigi - 0,82%; Amsterdam - 1,26%; Madrid - 1,07%; Londra - 1,09%. Il rosso è più acceso per i titoli del settore ...Chiusure negative per le piazze europee, al termine di una seduta decisamente nervosa. Milano ha perso l'1,18%, limando il calo rispetto ad una giornata tutta in rosso. In complesso, la settimana per ...(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, nonostante il risveglio del listino statunitense, dove l'S&P-500 ...