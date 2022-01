Peugeot 108 - Carriera finita anche per la citycar del Leone

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo l'annuncio della Citroën relativo alla C1,laha comunicato la fine della produzione della 108. La piccola di segmento A della Casa delè nata nel 2014 come erede della precedente 107, realizzata sulla medesima base della C1 e della Toyota Aygo. Da allora, in Italia ha conquistato circa 50.000 clienti. La nuove entry level è la 208. Per una precisa scelta strategica del gruppo Stellantis, la 108 non avrà eredi dirette: il suo posto è quindi preso dalla versioni d'accesso della più grande 208, che viene proposta oggi sul mercato in varianti benzina, diesel e elettrica per assecondare tutte le esigenze di mobilità. La 108 ha potuto contare, nel corso della sua, su numerose serie speciali e su una gamma di personalizzazioni particolarmente ampia, che ha portato i clienti a poter ...