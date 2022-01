Peste suina | Piana vice presidente Regione | Situazione stabile

Advertising

RaiNews : Secondo il Wwf influenza aviaria e peste suina sono due aspetti dello stesso problema: eccessivo consumo di carne e… - Surfiniae : RT @sabri_giannini: Le associazioni di cacciatori cercano soltanto di attaccare ma è perché si sentono senza armi. La scienza vi ha stanati… - arb_ney : @shondorhimes C'é già la peste suina in giro - lore944 : RT @PaoloOcchi1: Condivido .No agli abbattimenti indiscriminati di tutti gli animali .?????????????????????????? - CiccioniSe : RT @Carni_Salumi: '#pestesuina: stop allarmismi'. Il punto di Davide Calderone (#ASSICA) su @FOOD_Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Peste suina

Food

Genova. Dopo il risultato dell'analisi sulla carcassa ritrovata presso lo svincolo del casello di Genova Est, a Staglieno, il clima è cambiato: laè arrivata in città, e il contagio potrebbe avere una dimensione molto più preoccupante di quanto si potesse sperare fino a qualche giorno fa, quando a morire del virus africano erano in ...Continuano i sopralluoghi e la mappatura dei casi diin Liguria. Lo comunica il vicepresidente e assessore regionale all'Allevamento Alessandro Piana. "Nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati capi infetti " spiega il vice presidente con ..."Per quanto riguarda l'attività di controllo e contenimento (cosa diversa, come sanno bene i tre consiglieri, dall'attività venatoria) del cinghiale – prosegue l'assessore Morroni -, non solo non ho m ...Sull'Appennino modenese e bolognese proseguono le operazioni di controllo. Per ora nessun contagio è stato rilevato in Emilia Romagna ...