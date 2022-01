Pesce al mercurio? La soluzione di Plantish è quello vegetale

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Fonte di proteine, ricco di omega 3 e omega 6 e vitamine del gruppo B, ma privo di, antibiotici, inquinanti e microplastiche, quegli ingredienti che ormai hanno messo in dubbio l’idea che ilsia ancora un alimento sano. Basti pensare che bambini e donne incinte, anche in Italia, devono seguire raccomandazioni di salute pubblica per limitarne il consumo. Inoltre lo stress della pesca continua, condotta spesso anche in modo illegale o non sostenibile, sta decimando la presenza di pesci in natura, anche a seguito della scomparsa o degradazione degli habitat, anche nel Mediterraneo. L’idea della start up israelianaè utilizzare solo ingredienti prodotti responsabilmente per riprodurre un salmone– una delle specie ittiche più stressate, più pescate e allo stesso tempo in grado di accumulare nelle carni alte ...

Il grafico può aiutare a scegliere quali pesci mangiare e con quale frequenza mangiarli, in base ai livelli di mercurio che il pesce presenta. I diversi tipi di pesce sono infatti raggruppati in tre ...