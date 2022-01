Perù, altro sversamento di petrolio in meno di due settimane: Repsol accusata di negligenza e di aver mentito sulle cause del disastro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un secondo sversamento di petrolio in Perù, dieci giorni dopo la catastrofe del 15 gennaio. Martedì 25, infatti, la marina peruviana ha comunicato una nuova fuoriuscita di greggio dalla raffineria di La Pampilla, una trentina di chilometri a nord della capitale Lima, sulla costa. Un’altra ferita per un Paese in emergenza ambientale, costretto a contare i danni del “peggior disastro ecologico degli ultimi tempi”. A detta delle autorità peruviane, si tratta di uno sversamento “relativamente piccolo” e sotto controllo, anche se non è ancora chiara la quantità di petrolio finita in mare. Nel paese andino, la rabbia è diretta soprattutto contro la compagnia petrolifera spagnola Repsol, ritenuta da più parti non solo responsabile dell’incidente, ma anche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un secondodiin, dieci giorni dopo la catastrofe del 15 gennaio. Martedì 25, infatti, la marina peruviana ha comunicato una nuova fuoriuscita di greggio dalla raffineria di La Pampilla, una trentina di chilometri a nord della capitale Lima, sulla costa. Un’altra ferita per un Paese in emergenza ambientale, costretto a contare i danni del “peggiorecologico degli ultimi tempi”. A detta delle autorità peruviane, si tratta di uno“relativamente piccolo” e sotto controllo, anche se non è ancora chiara la quantità difinita in mare. Nel paese andino, la rabbia è diretta soprattutto contro la compagnia petrolifera spagnola, ritenuta da più parti non solo responsabile dell’incidente, ma anche di ...

