Perché Salvini vince solo con Draghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il capolavoro tattico di Matteo Salvini, se così si può dire, è quello di essere arrivato all'appuntamento forse più importante della sua carriera politica – la sua prima volta cioè da kingmaker nell'elezione di un capo dello stato, un capo dello stato che salvo sorprese attraverserà tre legislature – nella condizione di chi sa bene che, quale che sia l'esito della quinta e forse decisiva votazione, ci potrà essere un solo risultato capace di consegnare una vittoria piena all'attuale federatore del centrodestra: il sì a Mario Draghi. Le trattative intavolate negli ultimi giorni dal leader della Lega, trattative che ieri prima hanno puntato a sabotare la candidatura di Pier Ferdinando Casini e che poi hanno puntato a cercare disperatamente una candidatura tecnica diversa da quella di Draghi, hanno mostrato con la ...

