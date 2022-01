Perché la Cina “cambia nome” a Taiwan (Di venerdì 28 gennaio 2022) I funzionari del Partito Comunista cinese che parlano di Taiwan stanno iniziando a usare una nuova terminologia che oltrepassa la “One China policy” — ossia la negazione di autonomia della Repubblica di Cina definendola parte della Repubblica popolare cinese — e descrive la politica nei confronti dell’isola come “la strategia generale del Partito per risolvere la questione di Taiwan nella Nuova Era”. Questi cambiamenti di forma si potrebbero portare dietro aspetti di sostanza: per le potenze certi usi terminologici danno il significato dell’approccio, della postura e della proiezione riguardo una determinata “questione”. La Cina è un Paese in cui la simbologia ha un valore enorme; il Partito/Stato usa i simboli collegati alle parole per descriversi oltre le dichiarazioni. La redutio a questione serve ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) I funzionari del Partito Comunista cinese che parlano distanno iniziando a usare una nuova terminologia che oltrepassa la “One China policy” — ossia la negazione di autonomia della Repubblica didefinendola parte della Repubblica popolare cinese — e descrive la politica nei confronti dell’isola come “la strategia generale del Partito per risolvere la questione dinella Nuova Era”. Questimenti di forma si potrebbero portare dietro aspetti di sostanza: per le potenze certi usi terminologici danno il significato dell’approccio, della postura e della proiezione riguardo una determinata “questione”. Laè un Paese in cui la simbologia ha un valore enorme; il Partito/Stato usa i simboli collegati alle parole per descriversi oltre le dichiarazioni. La redutio a questione serve ...

