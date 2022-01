Perché i franchi tiratori hanno stoppato Casellati al Quirinale (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prova di forza del centrodestra con il presidente del Senato Elisabetta Casellati candidata per il Quirinale non solo non è servita ad eleggere il Presidente della Repubblica, ma ha anche provocato un certo imbarazzo in tutta la coalizione di... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prova di forza del centrodestra con il presidente del Senato Elisabettacandidata per ilnon solo non è servita ad eleggere il Presidente della Repubblica, ma ha anche provocato un certo imbarazzo in tutta la coalizione di...

Advertising

MarcellaSemera1 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Perché proporre Casellati senza essere sicuro di e leggerla (con i voti grillini) al… - max65bo : “Maria Elisabetta Alberti Casellati vien dal mare” sappiamo già che i franchi tiratori erano leghisti perché loro q… - mariate29877567 : @MatteoRichetti E voi vi astenete perché non siete in grado di controllare i VOSTRI FRANCHI TIRATORI - WarmenBent : #PresidenzaDellaRepubblica Sinistra nn presenta candidati perché potrebbero eleggere qualcuno che nn entusiasma per… - ettorick : @lucatelese Anche Salvini ora ha capito che anche con i voti dei Renziani non elegge nessuno perché i franchi tirat… -