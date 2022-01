Perché Beautiful dura poco? L’amara verità (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi siete chiesti anche voi il motivo per cui Beautiful dura così poco? Dietro alla decisione di questa programmazione c’è un motivo ben specifico. È una delle soap opere più longeve della storia della televisione. Uno spettacolo seguito in oltre cento paesi in tutto il mondo, con un pubblico di circa 35 milioni di telespettatori Leggi su youmovies (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi siete chiesti anche voi il motivo per cuicosì? Dietro alla decisione di questa programmazione c’è un motivo ben specifico. È una delle soap opere più longeve della storia della televisione. Uno spettacolo seguito in oltre cento paesi in tutto il mondo, con un pubblico di circa 35 milioni di telespettatori

Advertising

mityboh : Ma gli americani ce l'hanno due attori che in diretta Instagram si dicono 'you're beautiful' 'you too my love' perché io non credo - salidaparallela : RT @Lisaonthesofa: Perché guardare Beautiful quando la nostra classe politica offre una telenovela migliore #elezionipresidentedellaRepubbl… - shineelite2 : RT @Lisaonthesofa: Perché guardare Beautiful quando la nostra classe politica offre una telenovela migliore #elezionipresidentedellaRepubbl… - Lisaonthesofa : Perché guardare Beautiful quando la nostra classe politica offre una telenovela migliore… - beautiful_outoc : Perché io sono Hope -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Beautiful Beautiful, anticipazioni americane: BROOKE cerca di tappare la bocca a DOUGLAS ... il piccolo DOUGLAS diventa un problema per BROOKE Nelle puntate americane di Beautiful , Brooke ... Questo perché Deacon, in quel momento, indossava un berretto natalizio e il suo volto era nascosto ...

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: il colloquio con i genitori Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Finn avvisa Steffy su Thomas Finalmente ottengono i ... Si comporta in questo modo proprio perché vuole progettare una nuova azienda, nascondendole tutti i ...

Beautiful anticipazioni 16 e 17 dicembre 2021, nessuno vuole Quinn Anticipazioni Tv e News ... il piccolo DOUGLAS diventa un problema per BROOKE Nelle puntate americane di, Brooke ... QuestoDeacon, in quel momento, indossava un berretto natalizio e il suo volto era nascosto .../ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Finn avvisa Steffy su Thomas Finalmente ottengono i ... Si comporta in questo modo propriovuole progettare una nuova azienda, nascondendole tutti i ...