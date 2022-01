Pedofilia | la Cei non esclude un' indagine sugli abusi anche in Italia

Advertising

ManciniSimona24 : RT @libellula58: Pedofilia del clero, la Cei apre alla possibilità di un’inchiesta in Italia: “Obiettivo è rafforzare l’azione di tutela de… - libellula58 : Pedofilia del clero, la Cei apre alla possibilità di un’inchiesta in Italia: “Obiettivo è rafforzare l’azione di tu… - DomenicoCrea5 : Pedofilia del clero, la Cei apre alla possibilità di un’inchiesta in Italia: “Obiettivo è rafforzare l’azione di tu… - juornoit : #juorno #pedofilia, una piega che la chiesa italiana vuole combattere #Cei - paolochiariello : #juorno #pedofilia, una piega che la chiesa italiana vuole combattere #Cei -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia Cei

Il Fatto Quotidiano

Sull'onda dello scossone imposto dal rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco dal 1945 al 2019, che ha coinvolto per presunti "comportamenti erronei" in quattro casi di preti pedofili perfino ...Articoli che vengomo interpretati da giuristi vicini allanel senso che ogni vescovo può rifiutarsi di testimoniare in un processo penale così come ogni sacerdote può farlo appellandosi al ...Sull'onda dello scossone imposto dal rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco dal 1945 al 2019, che ha coinvolto per presunti ...La definisce una «pagina buia per la Chiesa» e dice di assumersene «la responsabilità morale» per gli errori commessi, chiedendo nuovamente scusa alle vittime e ai fedeli. «Chiedo ancora una volta scu ...