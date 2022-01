Pedalare indietro nel tempo | la ciclostorica ' Artica' torna in Veneto domenica

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sui Colli Berici è tutto pronto per 'L'', l'attesissimasulle strade bianche delle colline vicentine: sarà un viaggio unico, alla scoperta di paesaggi invernali e del buon cibo. ...

Advertising

stefbikers : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, pedalare indietro nel tempo: torna domenica in Veneto la ciclostorica “Artica” - Gazzetta_it : Ciclismo, pedalare indietro nel tempo: torna domenica in Veneto la ciclostorica “Artica” -

Ultime Notizie dalla rete : Pedalare indietro

La Gazzetta dello Sport

Sui Colli Berici è tutto pronto per 'L'Artica', l'attesissima ciclostorica sulle strade bianche delle colline vicentine: sarà un viaggio unico, alla scoperta di paesaggi invernali e del buon cibo. ...Troppo alle transenne, per i suoi gusti, tanto che vìstosi stretto ha pure smesso diper ... seguito da McNulty e Goossens, con Buchmann e Mas un passo. Domani la quarta prova della ...CAMAIORE. Questa sera Chi l’ha visto? manderà in onda il breve video, già pubblicato ieri sui profili social, nel quale Gionata Bonuccelli, avvocato viareggino, ringrazia la trasmissione di Rai3 e la ...La situazione del Genoa? Mi dispiace davvero, sono molto legato al Grifone. Però il momento è particolare, bisogna pedalare e stare zitti”. Così a Tuttomercatoweb ...