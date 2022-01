Pechino 2022 | Vezzali positiva al Covid-19 | assente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Valentinaè risultataal-19 e non prenderà partediInvernali di. A riportarlo è l’ANSA, che spiega come Palazzo Chigi abbia chiesto agli organizzatori cinesi di accreditare un’altra persona per rappresentare l’Italia. Sottosegretario allo sport nonché vincitrice di tre medaglie d’oro individuali consecutive alleverrà sostituita da Luca Ferrari, ambasciatore d’Italia a. SportFace.

Lettera di un gruppo di eurodeputati di 7 gruppi politici ai governi UE sulla necessità di boicottare l'edizione dei Giochi invernali in Cina a causa delle continue violazioni dei diritti umani in Tib ...
Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport e vincitrice di tre medaglie d'oro individuali consecutive alle Olimpiaadi, è positiva al Covid e non sarà presente alla cerimonia d'apertura dei Giochi i ...