Pechino 2022, Bruna Moura salta i Giochi: frattute multiple dopo incidente in Italia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un incidente d'auto in Italia priva il Brasile della sciatrice di fondo Bruna Moura che salterà i Giochi di Pechino. Lo rende noto il Comitato Olimpico Brasiliano che fa sapere che la 27enne è stata ricoverata in ospedale con fratture ai piedi, al braccio, ai fianchi e alla spalla. Era in viaggio per la Germania dopo un periodo di allenamenti in Austria. I media brasiliani affermano che il conducente (non un membro della delegazione) dell'auto è morto nell'incidente. Moura era risultata positiva al coronavirus di recente e aveva ancora bisogno di un risultato negativo del test per assicurarsi la sua presenza a Pechino. SportFace.

