Pd | Patanè | da domani tram 8 di nuovo in servizio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – “Come da programma, sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento tranviario che hanno interessato la linea del8 che pertanto, da, riprenderà regolarmente”. Così in un comunicato Eugenio, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “I lavori- spiega- hanno riguardato la sostituzione di circa 130 metri di binario, dello scambio meccanico e del relativo incrocio di rotaie nell’anello capolinea Casaletto.” “Oltre ai binari, sono state sostituite le rotaie, le vecchie traverse in legno, in luogo di moderne traverse in calcestruzzo armato precompresso, ed è stato rifatto parzialmente il tappeto di asfalto di Circonvallazione Gianicolense e viale Trastevere. Quello terminato oggi era soltanto l’intervento più urgente e indifferibile, senza il ...