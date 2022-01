Pd: non bruciare nomi, fondamentale l'unità della maggioranza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le candidature femminili di cui si parla sono di "assoluto valore" ma bisogna evitare di "bruciare" altri nomi e per il Pd rimane "fondamentale l'unità della maggioranza". Lo spiegano fonti del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le candidature femminili di cui si parla sono di "assoluto valore" ma bisogna evitare di "" altrie per il Pd rimane "l'". Lo spiegano fonti del ...

Advertising

CarloCalenda : Dopo 5 votazioni andate a vuoto e la sesta in cui la destra si asterrà e la sinistra voterà scheda bianca, rimane u… - GiovaQuez : Su una cosa Renzi ha ragione: non siamo ai casting di X Factor. 'Eh ma il Csx non fa nomi'. Eleggere il PdR non si… - DavideDavidec : @federicoton99 Hai totalmente ragione. Il bello è che giocano a bruciare i nomi, non a proporli. Condivido il tuo a… - vincenzo9718 : RT @PietroSalvatori: Dallo stesso incontro escono Letta, Salvini e Conte Letta: 'E' tutto difficile, appena iniziato a parlare' Salvini e… - nicolasalvi6 : @scannavo @pdnetwork @matteorenzi PD non è contro, semplicemente non vuole bruciare una super candidata. Basta vede… -

Ultime Notizie dalla rete : non bruciare Pd: non bruciare nomi, fondamentale l'unità della maggioranza Tra queste anche candidature femminili di assoluto valore"."Ma - viene precisato - ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nel bruciare con improvvide ...

Accesa Passione Non avere veduto la terra in piazza, nella piazza più bella del mondo, è una ferita che continua e continuerà a lungo a bruciare. Né è sufficiente pensare che ci saranno in futuro altre sbandierate, ...

Pd: non bruciare nomi, fondamentale l'unità della maggioranza askanews Lucca via dal Pisa? I toscani hanno fissato il prezzo Il Sassuolo sta cercando di bruciare tutti a gennaio, anche perché la lista delle aspiranti a Lorenzo Lucca si allunga anche se l'attaccante moncalierese non sta vivendo un momento esaltante. Ma ...

Casellati bruciata, caos nel centrodestra - ASCOLTA IL PODCAST La quinta votazione di Montecitorio ha "bruciato" anche la seconda carica dello Stato, cioè la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Con il suo nome, proposto a sorpresa ieri notte, Matteo Salvi ...

Tra queste anche candidature femminili di assoluto valore"."Ma - viene precisato - ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nelcon improvvide ...avere veduto la terra in piazza, nella piazza più bella del mondo, è una ferita che continua e continuerà a lungo a. Né è sufficiente pensare che ci saranno in futuro altre sbandierate, ...Il Sassuolo sta cercando di bruciare tutti a gennaio, anche perché la lista delle aspiranti a Lorenzo Lucca si allunga anche se l'attaccante moncalierese non sta vivendo un momento esaltante. Ma ...La quinta votazione di Montecitorio ha "bruciato" anche la seconda carica dello Stato, cioè la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Con il suo nome, proposto a sorpresa ieri notte, Matteo Salvi ...