Pd, M5s e Leu disertano l'incontro con Salvini. Conte boccia la candidatura della Casellati: "Non partecipiamo ad atti di forza. Siamo al cortocircuito istituzionale" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nessun incontro di maggioranza. I leader di Pd, M5s e Leu, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno disertato l'incontro proposto da Matteo Salvini. I tre leader di censtrosinistra sono stati riuniti per circa tre ore nella sede del gruppo Pd alla Camera dopo la decisione del centrodestra di puntare nelle votazioni di oggi sul nome della Casellati (leggi l'articolo). "Noi non partecipiamo a questo atto di forza, a queste Conte sulle cariche istituzionali. Noi non partecipiamo ad una conta, è una forzatura istituzionale, sono 3 giorni che lavoriamo ad un metodo che è anche difficile definire" ha detto il leader M5s Conte all'uscita dalla Camera. "Secondo il M5s ma anche Pd ...

