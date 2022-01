Paxlovid | L’Ema ha autorizzato l’utilizzo della pillola Pfizer contro il covid

Leggi su influencertoday

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha appenal’usodiil. Si chiamae va usata il prima possibile dopo il contagio, al massimo entro 5 giorni dal tampone positivo. Si tratta di un antivirale che frena la replicazione del coronavirus all’interno dell’organismo. Nei test ha mostrato di poter prevenire l’aggravamento dei sintomi e il ricovero nel 90% dei casi. L’Italia tramite il commissario Figliuolo ne ha acquistati 40mila cicli, attesi nei prossimi giorni. “Ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso ilgrave -afferma la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides– con l’autorizzazione diquesta ...