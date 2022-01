Paxlovid, approvata dall’Ema la nuova pillola anti-Covid di Pfizer: come funziona e quando va presa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paxlovid. Ora è si che è ufficiale. L’Ema ha dunque approvato la pillola specifica per poter contrastare il Covid durante il periodo di infezione acuta. Il suo nome commerciale è Paxlovid. Il comitato per i medicinali ad uso umano, dopo essersi riunito nella giornata di ieri, ha dato la sua sentenza definitiva. Hanno autorizzato l’immissione in commercio condizionale per l’antivirale, consigliato per il trattamento del Covid-19. Si tratta di una soluzione importante, prodotta dalla Pfizer e che risulterò molto utile soprattutto per alcune tipologie specifiche di pazienti. Leggi anche: Decreto semplificazione Covid, regole e novità in arrivo: ecco cosa cambia e quando entra in vigore Paxlovid: i principi attivi contro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022). Ora è si che è ufficiale. L’Ema ha dunque approvato laspecifica per poter contrastare ildurante il periodo di infezione acuta. Il suo nome commerciale è. Il comitato per i medicinali ad uso umano, dopo essersi riunito nella giornata di ieri, ha dato la sua sentenza definitiva. Hanno autorizzato l’immissione in commercio condizionale per l’virale, consigliato per il trattamento del-19. Si tratta di una soluzione importante, prodotta dallae che risulterò molto utile soprattutto per alcune tipologie specifiche di pazienti. Leggi anche: Decreto semplificazione, regole e novità in arrivo: ecco cosa cambia eentra in vigore: i principi attivi contro ...

