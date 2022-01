Paura a Roma: minaccia i clienti con un taglierino, poi rapina farmacie e poste nello stesso giorno (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma. Si era dato alla ”pazza gioia” durante tutta l’estate rapinando negozi, svaligiando farmacie e danneggiando anche dei locali. Inoltre, suscitava il panico di tutti gli astanti quando sventolava minacciando quel suo taglierino. Mesi di rapine senza essere acciuffato. Le indagini sono state lunghe, ma alla fine, grazie ad una combinazione di testimonianze e riprese video delle telecamere, si è giunti ad un indiziato. Leggi anche: Aggressioni No-Vax direttamente nello studio dei medici di base a Roma: arriva l’esposto in Procura Indagini serrate a Roma Proprio nel pomeriggio del 26 gennaio scorso, il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha eseguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022). Si era dato alla ”pazza gioia” durante tutta l’estatendo negozi, svaligiandoe danneggiando anche dei locali. Inoltre, suscitava il panico di tutti gli astanti quando sventolavando quel suo. Mesi di rapine senza essere acciuffato. Le indagini sono state lunghe, ma alla fine, grazie ad una combinazione di testimonianze e riprese video delle telecamere, si è giunti ad un indiziato. Leggi anche: Aggressioni No-Vax direttamentestudio dei medici di base a: arriva l’esposto in Procura Indagini serrate aProprio nel pomeriggio del 26 gennaio scorso, il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di, ha eseguito ...

Advertising

CorriereCitta : Paura a Roma: minaccia i clienti con un taglierino, poi rapina farmacie e poste nello stesso giorno - chiedimicomesto : @ES4UR1T4 la paura che mi fa quella facoltà HAHAHAHA comunque a roma te invece? - dearpatience___ : @simpxcurlrry un po’ me lo sento anche io ma ho paura che finiscano subito oppure che sia tipo Roma che per me è lo… - infoitsport : Il peso Diawara per la Roma: tre club alla finestra ma l'ingaggio fa paura - anchorvlouis : @lixhyunniee idem da me, dovrei arrivare fino a Roma ma col cazzo che mi va comunque lo so, però ho sempre paura… -