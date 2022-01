“PARTIDAZO CRACK!” | grandi complimenti per Olivera al debutto!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Mathias Oliveira è vicinissimo al Napoli e ieri sera ha fatto il suo debutto con la Nazionale uruguaiana, in occasione di Paraguay-Uruguay terminata 0-1 con la rete di Luis Suarez. Proprio il fuoriclasse dell’Atletico Madrid si è complimentato con il terzino del Getafe, congratulandosi per il suo esordio e per la grande partita disputata.Suarez La partita dinon è certo passata inosservata: 79% di passaggi completati, 11 duelli vinti, 3 salvataggi e 6 recuperi sono solo alcuni dei numeri che testimoniano una grande gara. È anche andato vicino al gol, mancando un’occasione nel finale, ma questo non va certamente a macchiare un debutto da sogno.