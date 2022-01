(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –ufficiale oggi neldie Velia per la neoTiziana D’Angelo. Ad accompagnarla il Direttore Generale Musei Massimo Osanna e il Direttore deldi Pompei Gabriel Zuchtriegel, che l’ha preceduta nella direzione deldi. Archeologa di formazione internazionale (Phd Harvard), esperta di arte e archeologia della Magna Grecia, insegna presso l’Università di Nottingham (GB), Tiziana D’Angelo ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia classica all’Università di Harvard nel 2013. La sua nomina è avvenuta due giorni fa. L'articolo proviene da Ante24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Parco archeologico di Paestum: prima visita per la neo #Direttrice ** - giuliaforpeace : RT @paestumparco: Oggi il Parco Archeologico di #Paestum e #Velia accoglie la direttrice Tiziana D’Angelo in occasione della sua prima visi… - museitaliani : Il Direttore generale Musei @MassimoOsanna accompagna la neonominata direttrice Tiziana D’Angelo alla sua prima vis… - LuiginaQuercia : @Tg3web scandaloso l'abisso tra Ostia Antica e il Parco Archeologico di Pompei. Ho visitato Ostia Antica a settembr… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Oggi il Parco archeologico di Paestum e Velia accoglie la direttrice Tiziana D’Angelo [aggiornamento delle 12:17] https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco archeologico

ilmattino.it

Giacomo Boni, la mostra a Roma Innanzitutto, ildel Colosseo ha deciso di dedicare una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 - Roma, 1925). La sua persona verrà ...Questa mattina ildi Paestum e Velia ha accolto la neo Direttrice Tiziana D'Angelo in occasione della sua prima visita nell'importante sito. Ad accompagnarla il Direttore Generale Musei, Massimo ...Napoli, la Polizia locale scopre una centrale per la vendita di Sim con intestazione fittizia. Gli agenti della Polizia Municipale hanno scoperto, nella zona di Piazza Garibaldi, ...Tiziana D'Angelo, nuova direttrice dal Parco Archeologico di Paestum Velia, esprime parole di soddisfazione e gioia per il nuovo incarico ...