"Paratici al lavoro": calciomercato Juventus, scippo dalla Premier League (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici può pescare nella sua ex squadra, la Juventus, per fare un regalo ad Antonio Conte La Juventus dopo il grande colpo Dusan Vlahovic, si dedica al mercato in uscita per rientrare dall'esborso sostenuto per raggiungere l'attaccante serbo. Sono diversi i calciatori che il club bianconero ha posto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

